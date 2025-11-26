بر اثر وقوع یک سانحه شدید رانندگی در محور نرسیده به شرکت قند میبد، دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد، بر اثر وقوع یک سانحه شدید رانندگی در محور نرسیده به شرکت قند میبد، دو نفر جان خود را از دست دادند.

این حادثه ظهر سه‌شنبه ۴ آذرماه و در پی برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری با یک کامیون رخ داد و آتش‌نشانان میبد برای نجات سرنشینان در محل حاضر شدند.

علی حیدری، از نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی میبد، با اشاره به شدت بالای سانحه گفت: متأسفانه در این تصادف و واژگونی، دو نفر از سرنشینان خودروی سواری جان خود را از دست دادند.

وی درباره جزئیات حادثه افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، خودروی سواری که در مسیر بازگشت از کارخانه قند در حال حرکت بود، با یک کامیون بدون بار که بنا بر اعلام اولیه خلاف جهت حرکت کرده است، برخورد شاخ‌به‌شاخ داشته است.

حیدری زمان وقوع حادثه را حدود ساعت ۱۱:۳۰ اعلام کرد و یادآور شد: این خانواده که قصد سفر و پیگیری امور شخصی را داشتند، پیش از حرکت دچار این سانحه دلخراش شدند.

علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.