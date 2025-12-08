امروز: -
برترین عکس‌های طبیعت در سال ۲۰۲۵

برترین تصویر‌های مسابقه عکاسی طبیعت ۲۰۲۵، در جشنواره بنگلور هند معرفی شدند. در این رویداد بین المللی نزدیک به شانزده هزار عکس از عکاسان ۳۸ کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
عکاس :دریافتی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ - ۰۸:۲۳
برچسب ها: عکاسی طبیعت ، عکس حیات وحش
