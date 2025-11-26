رییس اداره آموزش استثنایی آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۲ هزار و ۷۹۰ دانش آموز دیرآموز در سنجش سلامت امسال استان شناسایی شدند که وارد مدارس عادی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی ممبینی بیان کرد: در حال حاضر دانش آموزان دیرآموز در کنار دانش آموزان عادی مشغول به تحصیل هستند این در صورتی است که این گروه از دانش آموزان توانایی آموزش و تحصیل همزمان با دانش آموزان عادی را ندارند.

وی ادامه داد: این دانش آموزان برای فراگیری درس ابتدا باید آموزش‌های لازم را فرا بگیرند و معلم در شرایط و با روش‌های خاصی به این دانش‌آموزان آموزش دهد.

ممبینی گفت: سال گذشته یکصد و هفت هزار و ۹۶۰ نوآموز در استان ارزیابی سلامت شدند و امسال نیز با توجه به کاهش میزان تولد، تعداد دانش آموزانی که باید سنجش سلامت شوند به ۹۷ هزار نفر کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ۵۲ هزار دانش آموز در خوزستان ۲ زبانه هستند اظهار کرد: ۲ زبانه بودن دانش آموز تاثیر زیادی در افت تحصیلی دارد و برای این گروه از دانش آموزان در استان باید برنامه ریزی شود.

رییس اداره آموزش استثنایی آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به شناسایی ۴۱۵ دانش آموز دچار اوتیسم در استان افزود: برای آموزش به این گروه از دانش آموزان باید فضا با شرایط خاص فراهم شود در غیر این صورت امکان ادامه تحصیل را ندارند.

ممبینی با اشاره به اینکه مدارس استثنایی خوزستان در تامین وسایل سرمایشی با مشکلاتی رو‌به‌رو هستند گفت: از اداره نوسازی مدارس و شرکت‌های فعال در استان درخواست داریم در تامین وسایل سرمایشی این مدارس همکاری کنند.