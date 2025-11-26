به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمیدرضا کریمی، در نشست بررسی راهکارهای اجرایی طرح پایش زندانیان در محل زندان مرکزی کرمانشاه که با حضور سرپرست و قضات تجدیدنظر و قضات محاکم بدوی استان برگزار شد، اظهار کرد: طرح پایش زندانیان با هدف رسیدگی یکپارچه و دقیق به پرونده کلیه متهمان و محکومان و ایجاد زمینه مناسب برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای اجرای این طرح، افزود: نتایج رسیدگی و بررسی طرح پایش، بدون وقفه به زندان‌های استان ارسال و در سامانه و پرونده قضایی زندانیان ثبت می‌شود.

دادستان مرکز استان اجرای دقیق طرح پایش را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر تلاش مضاعف قضات، حتی خارج از ساعات اداری، در جهت تسریع روند رسیدگی و اعلام نتایج تأکید کرد.

کریمی اجرای طرح پایش را اقدامی مؤثر در ارتقاء روند رسیدگی قضایی و مدیریت جمعیت کیفری ارزیابی کرد و بر استمرار اجرای دقیق و سریع آن تأکید کرد.

در ادامه مقامات قضایی حاضر به همراه مدیرکل زندان‌های استان و مسئولان حوزه قضایی و اجرای احکام، از اندرزگاه‌های زندان مرکزی کرمانشاه بازدید کرده و ضمن گفت‌وگو با زندانیان، مشکلات، درخواست‌ها و وضعیت آنان را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را صادر کردند.