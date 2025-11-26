پخش زنده
مرحله دوم اردوی آمادهسازی تیم ملی کوراش بزرگسالان کشور، برای حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان ۲۰۲۵ و بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ امروز در بجنورد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس انجمن کوراش کشور گفت: دومین اردوی آماده سازی تیم ملی کوراش در بخش آقایان در کمپ تیمهای ملی شهر بجنورد آغاز شده و به مدت ۲ هفته ادامه خواهد داشت.
داریوش خسرویار افزود: این اردوی ملی با حضور کوراشکارانی از استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، البرز، اصفهان، مازندران، تهران و منطقه آزاد اروند در حال برگزاری است.
وی گفت: مهدی قرهقاش، محمدکاظم براتی، مجید وحید بریمانلو، حمید چادرنشین، امیرمحمد طالبی، اصغر باغچقی، رضا احمدزاده، رامین احمدزاده، الیاس پاکدل، پوریا قلیزاده، صادق آذرنگ، محمدرضا وحدانی، رضا مصرزاده، مصطفی اسکندری، بهزاد اعتمادی، مرتضی علیزاده، مسعود قویبازو، ابوالفضل ترابی و فرزین شاهباز کوراشکاران حاضر در این اردو هستند.
خسرویار ادامه داد: محمدحسین دریس، محمدرضا صدیقی، مهدی فتحیپور، محمدحسین باباییان و حمیدرضا ملکزاده دیگر نفرات شرکت کننده در این اردوی ملی هستند که که هر یک با هدف ارتقای سطح فنی و آمادگی جسمانی خود در این برنامه حضور دارند.
وی گفت: «الیاس علیاکبری» به عنوان سرمربی تیم فعالیت میکند و «مختار خورنگ» و «محمدعلی ترکتبار» نیز به عنوان مربی در کنار او به هدایت و آموزش ورزشکاران میپردازند.