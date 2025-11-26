به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۵ راس گوسفند به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دام‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران انتظامی شهرستان بوکان احشام قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه وانت بار کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.