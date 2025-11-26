ارسال ۶۵ اثر نمایشی در ۲ بخش صحنه‌ای و خیابانی به دبیرخانه جشنواره تئاتر خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پوستر سی و هفتمین دوره جشنواره تئاتر خوزستان در آیینی با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان تئاتر، مسئولان در خانه هنرمندان رونمایی شد.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این آیین با اشاره به زمان اجرای این رویداد نمایشی اظهار کرد: این جشنواره از چهارم تا ششم آذر ماه جاری به مدت سه روز و اختتامیه آن در روز هفتم آذر در تالار آفتاب اهواز برگزار می‌شود.

سید امین سپهریان با اشاره به اینکه این رویداد فرهنگی و هنری با یادمان استاد حسن سلیمی‌فر، کارگردان پیشکسوت نمایش خوزستان برگزار می‌شود ادامه داد: ارتقای سطح کیفی نمایش استان، حمایت از تولید آثار فاخر و ارزشمند، بهره گیری از جریانات روز تئاتر و استفاده از بستر‌های فرهنگی در جهت توسعه تئاتر خوزستان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: ۶۵ اثر نمایشی در ۲ بخش صحنه‌ای و خیابانی از سراسر استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۱۸ اثر به جشنواره راه یافت.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با بیان اینکه ۲۵۰ هنرمند در این جشنواره هنرنمایی می‌کنند تصریح کرد: از مجموع آثار راه یافته ۱۲ اثر در بخش صحنه‌ای و ۶ اثر در بخش خیابانی به رقابت می‌پردازند.

مجتبی رستمی‌فر، مهرداد بهراد و عبدالرضا سامری هیات بازبینی جشنواره و فریبا متخصص، میثم زندی و محمدحسین ناصر بخت داوران جشنواره هستند.