رئیس پژوهشکده دفاع مقدس در تجمع شکوه بسیجیان آبیک گفت: بسیج ضامن امنیت کشور و خدمتگزار ایثارگر ملت است؛ اگر بسیج در دوران دفاع مقدس حضور نداشت، پیروزی در جنگ هشت‌ساله هرگز محقق نمی‌شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سردار عراقی افزود: در دوران دفاع مقدس ۸ ساله، به برکت حضور، ایثار و شهامت بسیجیان به پیروزی رسیدیم. اگر بسیج نبود، این پیروزی حاصل نمی‌شد؛ چرا که ارتش در آن دوران دچار تغییرات ساختاری پس از انقلاب شده بود و سپاه نیز هنوز تجربه کافی در امور نظامی نداشت. این بسیج بود که با حضور گسترده و روحیه جهادی، سرنوشت جنگ را به بهترین شکل رقم زد.

او همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی گفت: پس از شهادت فرماندهان سپاه، با تدبیر فرماندهی و هوشیاری رهبری نظام، چینش جدیدی صورت گرفت و با غرش موشک‌های ایران بر سر اسرائیل، دشمنان به التماس درخواست آتش‌بس دادند.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس گفت: بدانید اگر توان مقابله با ما را داشتند، جنگ را ادامه می‌دادند و تا تسلیم شدن ما دست برنمی‌داشتند، اما وقتی اقتدار و توان رزمی ایران را دیدند، ناچار به شکست و پذیرش آتش‌بس شدند.

این مراسم با حضور پرشور بسیجیان شهرستان آبیک برگزار شد و بار دیگر جلوه‌ای از اقتدار و همبستگی ملت ایران در سایه بسیج و سپاه به نمایش گذاشت.