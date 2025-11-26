پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۲ دانش آموز خوزستانی در المپیاد جهانی ریاضی دانشگاه ایلینویز آمریکا موفق به کسب ۲ مدال قهرمانی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر بیان کرد: سروش رجحانپور دانش آموز پایه نهم مدال طلای جهانی المپیاد ریاضی آمریکا و کسری شیرانی دانش آموز پایه هفتم مدال نقره را کسب کردند، هر ۲ دانش آموز از دبیرستان دوره اول شهید بهشتی یک، ناحیه چهار اهواز در این رقابت شرکت کردند.
وی تصریح کرد: کسب این موفقیت ارزشمند را خدمت دانش آموزان، اولیای دانشآموزان، مدیر و دبیران دبیرستان دوره اول شهید بهشتی یک تبریک میگویم و امید است دانش آموزان استان قلههای بزرگتر موفقیت را فتح کنند.
مهرماه امسال نیز یک دانشآموز خوزستانی موفق به کسب مدال طلای المپیاد ریاضی آسیا در کشور سنگاپور شد.