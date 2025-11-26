استاندار لرستان گفت: احداث، بهسازی و ایمن‌سازی محور‌های ارتباطی کوهدشت و رومشکان با اولویت و به صورت مستمر دنبال شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، استاندار در بازدید از طرح‌های راهسازی شهرستان رومشکان ضمن ابراز قدردانی از اقدامات انجام شده، خواستار تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های جاده‌ای به طول ۲۰ کیلومتر و ارتقای مسیر ۳.۵ کیلومتری شد و افزود: وضعیت ایمنی جاده‌های این شهرستان باید ارتقا یابد.

سید سعید شاهرخی گفت: اقدامات انجام گرفته قابل تقدیر است، اما با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته انتظار بیشتر و فعالتری از تیم اجرایی می‌رود به ویژه با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و اهمیت بالای این پروژه‌ها برای منطقه ضروری، باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

استاندار لرستان همچنین اشاره کرد: برخی پروژه‌های عمرانی اولویت ملی دارند و از منابع اعتباری قابل توجهی بهره‌مند شده‌اند که باید از این فرصت استفاده کرد.

به گفته شاهرخی، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان نقش مثبتی در تخصیص و مدیریت منابع مالی در اختیار ایفا و ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری و راهسازی به این شهرستان‌ها کمک کرده است.

وی اظهار داشت: هرچند بودجه‌ها از منابع مختلف تامین شده، اما همه برای خدمت به مردم لرستان است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها در اولویت‌های ضروری به کار گرفته شود.

شاهرخی با ابراز امیدواری نسبت به ادامه روند اجرایی پرشتاب، خواستار تعامل و همکاری بیشتر مسئولان محلی و نمایندگان برای تسهیل امور و رفع مشکلات مردم شد و از تلاش و همکاری‌های صورت گرفته قدردانی کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان در ادامه این بازدید از اجرای پروژه‌های عمرانی گسترده در محور‌های ارتباطی خبر داد و اظهار داشت: یک قطعه ۱۶۰ کیلومتری از این مسیر در کانون توجه و اجرای پروژه‌های راهداری قرار گرفته است.

عارف امرایی با بیان اینکه در طول یک سال و نیم گذشته سه قرارداد به ارزش مجموع ۲۶۵ میلیارد تومان برای روکش این محور منعقد شده است، افزود: این مبلغ با احتساب ابلاغ ۲۵ درصد به پیمانکاران، به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در این مدت، ۶۲ کیلومتر روکش آسفالت در این مسیر انجام شده و سال جاری نیز حدود ۳۷ کیلومتر دیگر به بهره‌برداری رسیده یا در حال اجراست.

امرایی به بخش‌های مختلف این پروژه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ کیلومتر از سه راهی زانوگه به سمت رومشکان، ۱۶ کیلومتر از سمت روستای بلوران به سمت پل سیمره و همچنین عملیات روکش در محور زانوگه انجام و برنامه ریزی شده تا ادامه این مسیر به سمت دوراهی مورد نظر در هفته آینده تکمیل شود.

وی به اجرای پروژه در تقاطع پرحادثه تنگ بره نیز اشاره و ابراز کرد: خوشبختانه پس از انجام عملیات بهبود در این تقاطع، تصادفات منجر به فوت به صفر رسیده است.

این مقام مسئول از اجرای هشت کیلومتر روکش حفاظتی در محور‌های تنگ بره به سمت شهر چغابل و همچنین مسیر رماوند خبر داد و گفت: با توجه به فرصت محدود کاری ناشی از شرایط جوی، تلاش می‌شود ۱۵ روز آینده عملیات روکش تا منطقه دو راهبازان ادامه یابد.

این بازدید در راستای نظارت و ارزیابی پیشرفت طرح‌های عمرانی شهرستان رومشکان و تقویت زیرساخت‌های منطقه انجام شد.