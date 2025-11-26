به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: با فراهم شدن نخستین ایستگاه پروازی اختصاصی عمره دانش‌آموزی در فرودگاه بین‌المللی بیرجند، ۶۲ دانش‌آموزان پسر استان به همراه ۱۸ دانش آموز از ۷ استان پنجشنبه ۶ آذر از این فرودگاه به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

مهدی مرتضوی افزود: دانش‌آموزان استان‌های آذربایجان‌شرقی، قم، گلستان، مازندران، تهران، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در این سفر معنوی دانش‌آموزان استان را همراهی می‌کنند.

وی گفت: ۲۹ دانش آموز دختر نیز در روز‌های آینده از مشهد و تهران به حج عمره اعزام می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: پس از ۱۰ سال توقف اعزام‌ها، سال گذشته سهمیه ۱۱ نفری استان با استقبال خانواده‌ها و تلاش همکاران بیش از ۹ برابر افزایش یافت و امسال به ۹۱ نفر دانش آموز و ۱۱ همکار فرهنگی و مربی رسید که بالاترین نسبت اعزام در کشور است.

مرتضوی با اشاره به ایجاد ایستگاه پروازی اختصاصی عمره دانش‌آموزی در بیرجند افزود: این رویداد تاریخی نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان و توجه ملی به جایگاه خراسان جنوبی در تربیت نسل مؤمن و انقلابی است.