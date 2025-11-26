به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیزاده رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات هواشناسی فارس با اشاره به ورود توده هوا سرد به استان گفت: ماندگاری هوای سرد شبانه از اواخر دیشب آغاز شده است و تا صبح شنبه ۸ آذر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به کاهش محسوس دمای شبانه در روز‌های چهارشنبه تا شنبه در سطح استان، افزود: این شرایط می‌تواند موجب خسارت به محصولات کشاورزی شود و لازم است کشاورزان و باغداران اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

علیزاده به عشایران و باغداران توصیه کرد: از تردد دام‌ها و عشایر به مناطق مرتفع خودداری کنند. نهال‌های جوان نخل و مرکبات پوشش داده شوند و از هرس درختان در این شرایط اجتناب شود. مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد انجام نشود. ماشین‌آلات با ضدیخ ایمن‌سازی شوند و سامانه‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر جمع‌آوری شود و محلول‌پاشی با کود‌های پتاسیم بالا و آمینواسید پیش از وقوع سرما انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه آبیاری مناسب برای افزایش دمای باغ‌ها، عایق‌بندی کندو‌ها و تغذیه مصنوعی زنبور‌ها در نظر گرفته شود، افزود: کنترل و تنظیم دما در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی همراه با تأمین سوخت کافی صورت گیرد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات هواشناسی استان فارس تأکید کرد: رعایت این توصیه‌ها می‌تواند از خسارت‌های احتمالی ناشی از سرمازدگی در روز‌های پیش‌رو جلوگیری کند.