اداره کل هواشناسی فارس نسبت به کاهش محسوس دمای شبانه در روزهای چهارشنبه تا شنبه در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیزاده رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات هواشناسی فارس با اشاره به ورود توده هوا سرد به استان گفت: ماندگاری هوای سرد شبانه از اواخر دیشب آغاز شده است و تا صبح شنبه ۸ آذر ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به کاهش محسوس دمای شبانه در روزهای چهارشنبه تا شنبه در سطح استان، افزود: این شرایط میتواند موجب خسارت به محصولات کشاورزی شود و لازم است کشاورزان و باغداران اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
علیزاده به عشایران و باغداران توصیه کرد: از تردد دامها و عشایر به مناطق مرتفع خودداری کنند. نهالهای جوان نخل و مرکبات پوشش داده شوند و از هرس درختان در این شرایط اجتناب شود. مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر میرسد انجام نشود. ماشینآلات با ضدیخ ایمنسازی شوند و سامانههای آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر جمعآوری شود و محلولپاشی با کودهای پتاسیم بالا و آمینواسید پیش از وقوع سرما انجام شود.
وی در ادامه با بیان اینکه آبیاری مناسب برای افزایش دمای باغها، عایقبندی کندوها و تغذیه مصنوعی زنبورها در نظر گرفته شود، افزود: کنترل و تنظیم دما در گلخانهها و سالنهای پرورشی همراه با تأمین سوخت کافی صورت گیرد.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات هواشناسی استان فارس تأکید کرد: رعایت این توصیهها میتواند از خسارتهای احتمالی ناشی از سرمازدگی در روزهای پیشرو جلوگیری کند.