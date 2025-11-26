پخش زنده
سومین دوره رقابتهای فوتبال دختران کمتر از ۱۸ سال قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۵ - کافا، در تاشکند ازبکستان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه مسابقات، در این دوره ۵ تیم حضور دارند و نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
روز سوم:
ازبکستان ۱ - ۰ ترکمنستان
ایران ۲ - ۰ تاجیکستان
تیم ایران پیش از این با یک گل از قرقیزستان شکست خورده بود.
تیم قرقیزستان استراحت کرد.
برنامه روز چهارم - پنجشنبه ۶ آذر:
ایران - ترکمنستان (ساعت ۱۰:۳۰)
قرقیزستان - ازبکستان
تیم تاجیکستان استراحت میکند.
در جدول، تیم قرقیزستان با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای ازبکستان و تاجیکستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیمهای ایران (قهرمان دو دوره قبل) با ۳ و ترکمنستان بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار دارند.
در تاریخ رقابتهای دختران کمتر از ۱۸ سال آسیای مرکزی تیم ایران با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیمهای ازبکستان با ۲ نایب قهرمانی دوم و قرقیزستان با دو مقام سومی سوم هستند. تیم ایران در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ قهرمان شده است.