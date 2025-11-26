به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه مسابقات، در این دوره ۵ تیم حضور دارند و نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

روز سوم:

ازبکستان ۱ - ۰ ترکمنستان

ایران ۲ - ۰ تاجیکستان

تیم ایران پیش از این با یک گل از قرقیزستان شکست خورده بود.

تیم قرقیزستان استراحت کرد.

برنامه روز چهارم - پنجشنبه ۶ آذر:

ایران - ترکمنستان (ساعت ۱۰:۳۰)

قرقیزستان - ازبکستان

تیم تاجیکستان استراحت می‌کند.

در جدول، تیم قرقیزستان با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های ازبکستان و تاجیکستان با ۴ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم‌های ایران (قهرمان دو دوره قبل) با ۳ و ترکمنستان بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار دارند.

در تاریخ رقابت‌های دختران کمتر از ۱۸ سال آسیای مرکزی تیم ایران با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم‌های ازبکستان با ۲ نایب قهرمانی دوم و قرقیزستان با دو مقام سومی سوم هستند. تیم ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ قهرمان شده است.