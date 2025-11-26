همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار صبح امروز در همایش ملی جایگاه زنان در گستره تاریخ گیلان در تالار حکمت دانشگاه گیلان، با اشاره به ارائه ۹۰ مقاله در این همایش که حدود ۴۰ درصد آنها به قلم بانوان پژوهشگر نوشته شده است، گفت: این میزان مشارکت، نشان‌دهنده پویایی، توان علمی و جایگاه رفیع بانوان گیلانی در عرصه پژوهش‌های تاریخی و اجتماعی است.

وی با تأکید بر اینکه در هیچ عرصه‌ای نمی‌توان رد پای بانوان گیلانی را نادیده گرفت، افزود: در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و حتی دفاعی، زنان این خطه حضوری پررنگ و ماندگار داشته‌اند.

استاندار گیلان با اشاره به نقش زنان در مشروطه، نهضت جنگل و دفاع مقدس که در آن ۳۰۰ بانوی گیلانی حضور مستقیم داشتند، بیان کرد: مادران و زنان گیلانی در انقلاب اسلامی و سایر میدان‌های سرنوشت‌ساز کشور نقشی تأثیرگذار داشته‌اند.

هادی حق‌شناس همچنین با بیان اینکه بیش از نیمی از ۸۰ هزار دانشجوی استان را دختران تشکیل می‌دهند، گفت: در میادین ملی و بین‌المللی ورزشی نیز گیلان همواره جزو سه تا پنج استان برتر کشور است و حدود ۴۰ درصد مدال‌های ورزشی استان را بانوان کسب کرده‌اند؛ همچون سارا بهمنیار، قهرمان جهان که افتخارات ارزشمندی برای ایران رقم زده است.

وی نقش زنان در اقتصاد استان را نیز «مرکز ثقل توسعه» توصیف کرد و افزود: با شناخت دقیق‌تر و پژوهش‌های گسترده‌تر، ابعاد تازه‌ای از مشارکت تاریخی زنان گیلانی در توسعه و تحولات اجتماعی و اقتصادی آشکار می‌شود.

به گفته استاندار گیلان، برگزاری این همایش ملی مقدمه‌ای برای برگزاری رویداد‌های علمی گسترده‌تر در حوزه مطالعات زنان است.

هادی حق شناس در ادامه با بیان اینکه محصول راهبردی برنج گیلان نقشی اساسی در امنیت غذایی کشور دارد، گفت: اگر تنها برنج گیلان صادر شود نان یک سال مردم ایران تأمین خواهد شد، این محصول استراتژیک طی قرن‌ها با تلاش مادران گیلانی حفظ شده و آنان ستون‌های اصلی سنت برنج‌کاری بوده‌اند.

وی با اشاره به نقش زنان در تولید ابریشم و پشتیبانی مالی از نهضت جنگل افزود: ۱۰۰ سال پیش زنان گیلانی با تولید ۱۵۰ تن ابریشم پشتوانه اقتصادی نهضت میرزا کوچک جنگلی را فراهم کردند و این رویداد در تاریخ آزادی‌خواهی جهان کم‌نظیر است.

استاندار گیلان با اشاره به گستره نقش بانوان در سبک زندگی و فرهنگ گیلان تصریح کرد: بیش از ۳۵۰ نوع غذای گیلانی که بعنوان شهر خلاق خوراک در یونسکو ثبت شده حاصل خلاقیت و هنر زنان این خطه است و از سفره، پوشش، معماری و هنر تا اقتصاد خرد و کلان استان نشانی از حضور بانوان دیده می‌شود.

هادی حق‌شناس با تأکید بر پیشتازی زنان گیلانی در عرصه آموزش و فعالیت‌های فرهنگی گفت: بخشی از نخستین مدارس غرب گیلان به دست بانوان تأسیس شد و نقش مادران گیلانی در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و صیانت از ارزش‌های کشور همچون سنت حسنه وقف فراموش‌نشدنی است.

در این همایش ملی از دو مجله حوزه زنان رونمایی و نمایشگاه صنایع دستی و معرفی غذا‌های گیلانی نیز در حاشیه برگزاری این رویداد ملی در دانشگاه گیلان افتتاح شد.