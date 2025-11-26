پخش زنده
امروز: -
اجتماع بزرگ هزار نفری بسیجیان شهرستان نور به مناسبت هفته بسیج مستضعفین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اجتماع بزرگ هزار نفری بسیجیان شهرستان نور به مناسبت هفته بسیج مستضعفین برگزار شد.
در این مراسم، فرمانده دوران دفاع مقدس به جایگاه تاریخی و تأثیرگذار بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج مستضعفین از ابتدای شکلگیری تاکنون نقش تعیینکنندهای در مراحل مختلف انقلاب اسلامی داشته و امروز نیز باید با همان روحیه دوران دفاع مقدس در میدانهای جدید حضور یابد.
سردار میرشکار با اشاره به پیشینه تاریخی تلاش انبیا برای هدایت بشر و استمرار این مسیر در مکتب اهلبیت(ع) افزود: تشیع پس از طی مسیر علمی و فکری از دوران ائمه(ع) تا علمای بزرگ، در عصر امام خمینی(ره) به مرحله قیام علیه استبداد و استکبار رسید و انقلاب اسلامی در اوج جریان سکولاریسم جهانی، تفکر دینی را احیا کرد.
وی در تشریح نقشآفرینی بسیج در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی تصریح کرد: بسیج تنها برای جنگ سخت نیست؛ امروز در میدان جنگ نرم، رسانه و هوش مصنوعی قرار داریم. بسیج باید در حوزههای علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردانهای فکری و تخصصی تشکیل دهد.
سردار میرشکار با اشاره به ضرورت سازماندهی جدید در بسیج افزود: طلاب و دانشجویان بصیر باید شناسایی و در مسائل مهم کشور بهویژه جنگ شناختی، اقتصاد و فرهنگ بهکارگیری شوند. امروز دشمن تلاش میکند جامعه را از دین، قرآن و ولایت جدا کند، اما ملت ایران با وجود همه فشارها مسیر انقلاب را ادامه داده است.
فرمانده دوران دفاع مقدس همچنین گسترش جهانی گفتمان انقلاب اسلامی را نتیجه پایداری ملت دانست و گفت: دو گفتمان مهدویت و صهیونیسم امروز در برابر هم قرار دارند و باید تفکر مهدویت بهدرستی به دنیا معرفی شود.
وی اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و زمینهسازی برای ظهور را مأموریت مهم بسیجیان دانست و تأکید کرد: همانگونه که بزرگان دین فرمودهاند، نگاه و عمل ما باید در تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری باشد.
در پایان مراسم نیز از سردار میرشکار و جمعی از بسیجیان نمونه شهرستان نور تجلیل شد.