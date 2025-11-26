به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ با فرا رسیدن فصل سرما، آوارگان فلسطینی در اردوگاه‌ها وضع بسیار سخت و فاجعه باری دارند. این چادرها، از آوارگان نه در برابر سرما و باران محافظت می‌کند و نه می‌تواند از آبی که زیر پاهایشان روان می‌شود، جلوگیری کند. در سراسر نوار غزه سرما و بارش باران وضع وخیمی را برای آوارگان رقم زده است. به همین علت، آنها از جامعه جهانی می‌خواهند تا برای بهبود وضعشان فکری کند.