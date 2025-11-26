دیدار حساس شهرداری ارومیه و پاس گرگان در هفته دوم لیگ برتر والیبال، امروز در سالن غدیر و در فضایی کاملاً احساسی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان در حالی ادامه می‌یابد که شهرداری ارومیه امروز از ساعت ۱۶ در سالن غدیر میزبان پاس گرگان خواهد بود؛ دیداری که با توجه به اتفاقات فصل گذشته، حساسیت و توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

شهرداری ارومیه که لیگ را با پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر صنعتگران امید تهران آغاز کرد، اکنون در نخستین بازی خانگی فصل به دنبال تثبیت روند قدرتمند و کسب دومین برد متوالی است.

در سوی مقابل، پاس گرگان پس از شکست ۳ بر ۲ مقابل مس رفسنجان، به‌دنبال جبران هفته گذشته وارد میدان می‌شود.

شهرداری ارومیه امیدوار است با حمایت پرشور تماشاگران غدیر، این تقابل حساس را با یک پیروزی خانگی پشت سر بگذارد.