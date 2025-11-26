به دلیل تأخیر در آغاز بارش‌ها و کاهش دما، موج ابتلا به آنفولانزا یک ماه تا یک ماه و نیم تأخیر داشته است و در حال حاضر کشور در پیک این بیماری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از موارد بیماری‌های تنفسی حاد در کشور، آنفولانزا هستند و این درصد در بین کودکان حتی به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد، به این ترتیب، تقریباً نیمی از کودکان مبتلا به علائم سرماخوردگی، آنفولانزا دارند.

یعقوب اندامی همچنین به اهمیت رعایت دستورالعمل های بهداشتی در پیشگیری از انتشار این بیماری اشاره کرد و افزود: شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانیه، استفاده از ماسک در مکان‌های عمومی و شلوغ، و رعایت فاصله اجتماعی از جمله اقدامات مهم در این زمینه هستند.

او تأکید کرد: مبتلایان به آنفولانزا باید از حضور در تجمعات و مهمانی‌ها خودداری کنند و حداقل ۳ تا ۵ روز پس از شروع علائم در خانه بمانند تا از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری شود.

اندامی همچنین در خصوص علائم آنفولانزا تصریح کرد: این بیماری معمولاً با تب ناگهانی، سردرد، بدن درد و بی‌حالی شروع می‌شود و در کودکان ممکن است با علائم گوارشی همچون اسهال و استفراغ همراه باشد.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر افزود: مهم‌ترین درمان آنفولانزا در مراحل اولیه استراحت، مصرف مایعات فراوان، و استفاده از غذا‌های آبکی مانند سوپ و آش است، مصرف آنتی‌بیوتیک برای درمان آنفولانزا تأثیر ندارد و نباید به صورت خودسرانه استفاده شود.

این مسئول همچنین به اهمیت واکسیناسیون در گروه‌های پرخطر اشاره کرد و گفت: مادران باردار، افراد مسن و کسانی که بیماری‌های مزمن دارند باید واکسن آنفولانزا دریافت کنند. واکسن این بیماری به صورت رایگان در مراکز بهداشتی در دسترس است.

اندامی گفت: تاکنون در استان همدان هیچ مورد فوتی ناشی از آنفولانزا گزارش نشده است، اما همچنان پیشگیری از ابتلا به این بیماری بسیار حائز اهمیت است.