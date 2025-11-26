پخش زنده
امروز: -
عملیات مرمت و احیای پل تاریخی سلطان در بوکان با هدف حفاظت از اصالت سازه و صیانت از میراث فرهنگی منطقه با تخصیص اعتبار تکمیلی سرعت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، فرماندار بوکان در جریان بازدید از روند مرمت این اثر تاریخی بر موافقت کمیته برنامهریزی با جابجایی و تخصیص اعتبارات تکمیلی اشاره کرد و پیشبرد مراحل تکمیلی این طرح را ضروری دانست.
خشایار صنعتی افزود: در مرمت این اثر تاریخی، باید اصول فنی و تاریخی حفظ شود.
وی ادامه داد: مرمت این پل در احیای جلوههای تاریخی و ارتقای ظرفیتهای گردشگری شهرستان موثر خواهد بود و میتواند زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با پیشینه تاریخ و فرهنگ منطقه را فراهم کند.
پل تاریخی سلطان در ۶۵ کیلومتری جنوبغربی بخش مرکزی روستای زیراندول بوکان قرار دارد و یکی از آثار ارزشمند و کهن منطقه محسوب میشود.
این اثر تاریخی طی سالیان گذشته بر اثر عوامل طبیعی از جمله نزولات جوی و سیلابهای فصلی دچار آسیب و فرسایش شده بود.