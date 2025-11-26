به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، فرماندار بوکان در جریان بازدید از روند مرمت این اثر تاریخی بر موافقت کمیته برنامه‌ریزی با جابجایی و تخصیص اعتبارات تکمیلی اشاره کرد و پیشبرد مراحل تکمیلی این طرح را ضروری دانست.

خشایار صنعتی افزود: در مرمت این اثر تاریخی، باید اصول فنی و تاریخی حفظ شود.

وی ادامه داد: مرمت این پل در احیای جلوه‌های تاریخی و ارتقای ظرفیت‌های گردشگری شهرستان موثر خواهد بود و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با پیشینه تاریخ و فرهنگ منطقه را فراهم کند.

پل تاریخی سلطان در ۶۵ کیلومتری جنوب‌غربی بخش مرکزی روستای زیراندول بوکان قرار دارد و یکی از آثار ارزشمند و کهن منطقه محسوب می‌شود.

این اثر تاریخی طی سالیان گذشته بر اثر عوامل طبیعی از جمله نزولات جوی و سیلاب‌های فصلی دچار آسیب و فرسایش شده بود.