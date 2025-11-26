به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تازه‌ترین نشست بررسی وضعیت تب برفکی در ستاد ملی مقابله با این بیماری به ریاست «سیدسعید حسینی» معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور و با حضور نمایندگان سازمان امور عشایر کشور، بنیاد برکت، قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی، اتحادیه دامداران کشور و اتحادیه دام سبک، اعلام شد: ایمن سازی (واکسیناسیون) دام سبک کشور در اولویت فوری قرار گرفته است؛ اقدامی که با توجه به آغاز کوچ، فصل زایش و افزایش گردش ویروس، به عنوان جدی‌ترین نگرانی پیش روی بخش دام سبک کشور مطرح شد و این موضوع نیازمند تأمین فوری واکسن مربوطه و هماهنگی میان نهاد‌های مربوط است.

همچنین براساس گزارش ارائه شده در نشست، در ماه‌های اخیر با تأمین بیش از ۷ میلیون دُز واکسن و اجرای عملیات شبانه روزی، بیماری در دام سنگین کنترل شده و واحد‌های صنعتی در تمام استان‌ها بویژه در استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، قزوین، البرز و قم به پوشش کامل واکسیناسیون رسیده‌اند. با این حال جمعیت دام سبک کشور- حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیون رأس- بر علیه سویه اگزوتیک تب برفکی ایمن نشده و در معرض خطر ابتلا قرار دارد.

در این نشست اعلام شد که سویه جدید بیماری برفکی که پیش‌تر در چند کشور منطقه از جمله امارات، بحرین، کویت، ترکیه و عراق شناسایی شده بود، پس از نمونه برداری و پایش مستمر، اواسط تیرماه در ایران تأیید شده است؛ موضوعی که شرایط مدیریتی را «کاملاً متفاوت» کرد و موجب تشدید اقدامات بهداشتی قرنطینه‌ای و واکسیناسیون شد.

همچنین در این نشست بیان شد، که اگرچه نشانه‌های بیماری تاکنون بیشتر در دام سنگین مشاهده شده، اما گردش ویروس در دام سبک نیز قابل انتظار بوده و با جابه جایی‌های فصلی به ویژه در جمعیت عشایری، خطر انتقال به مناطق پاک وجود دارد و تأکید شد که پس از ورود به فصل زایش، در صورت تأخیر در واکسیناسیون، احتمال سقط جنین، مرده زایی و تلفات نوزادان را افزایش می‌دهد، لذا هر گونه تعلل و یا بی توجهی و همکاری نکردن دامداران خسارت‌های بیشتری را در پی خواهد داشت.

در ادامه نشست نمایندگان سازمان امور عشایر کشور، بنیاد برکت، قرارگاه جهاد سازندگی و اتحادیه دامداران نیز آمادگی خود را برای همکاری میدانی و تأمین نیروی انسانی اعلام کردند. در این نشست تأکید شد با توجه به محدودیت اعتبارات سازمان دامپزشکی ضروری است برای حفظ سرمایه دامی کشور سایر سازمان‌ها از جمله امور عشایر، معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد برکت و قرارگاه محرومیت زدایی مساعدت لازم را به عمل آورند.

در جمع بندی، بر هم افزایی فوری دستگاه ها، تشکیل کمیته‌های استانی و مشارکت تشکل‌های تولیدی تأکید و هشدار داده شد که هرگونه تأخیر در تصمیم گیری و اجرا، خسارت‌های گسترده و جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.

شایان ذکر است در این نشست پوشش کامل واکسیناسیون دام سبک، تأمین فوری منابع مالی برای خرید واکسن مناسب - ترکیبی از سویه‌های بومی و سویه اگزوتیک- انجام هماهنگی‌های لازم، اطلاع رسانی به تشکل‌ها و دامداران مورد تاکید حاضرین قرار گرفت.