به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه لرستان امروز صبح در جمع خبرنگاران در محل بسیج سازندگی لرستان با اشاره به پروژه‌های این مجموعه در هفته بسیج اظهار کرد: همزمان با هفته بسیج پروژه آبرسانی به ۳۰ روستای استان با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان اعتبار انجام می‌شود.



سید سجاد خلفوند، همچنین از بهره‌برداری ۲۰ کیلومتر کانال آبرسانی کشاورزی در نقاط مختلف استان به ارزش ۴۰ میلیارد تومان خبر داد و افزود: این پروژه به افزایش بهره‌وری و توسعه کشاورزی در مناطق محروم کمک شایانی خواهد کرد.



مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه لرستان با اشاره به اجرای ۲۵ پروژه حوزه جالیز با ۲۲ میلیارد تومان اعتبار گفت: در حوزه فرهنگی و آموزشی نیز ۴۰۰ بسته لوازم التحریر و کمک آموزشی به ارزش ۲۴۰ میلیون تومان بین دانش آموزان نیازمند توزیع می‌شود.



وی افزود: رونمایی ۳۰ مستند کوتاه با موضوع اقتصاد مقاومتی و نیز افتتاح کارگاه‌های تولیدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح استان از دیگر برنامه‌های ما در هفته بسیج است.



خلفوند با اشاره به احداث و تحویل ۶ واحد مسکونی به خانواده‌های محروم استان گفت: گروه‌های جهادی مختلف در حوزه‌های پزشکی، عمرانی و خدمات‌رسان به مناسبت هفته بسیج به مناطق محروم استان اعزام می‌شوند.