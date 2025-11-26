«کامبیز ناظریان» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به کنترل کامل مصارف غیرمجاز در پایتخت گفت: مصارف غیرمجاز در تهران در دو بخش اصلی شامل انشعابات خارج از محدوده شهری و استفاده‌های غیرقانونی از برق شناسایی شده و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه پژوهشی، داده‌کاوی و پایش مصرف، تحت کنترل قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شهر تهران بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک دارد، افزود: در تهران به دلیل گستردگی کمتر مناطق حاشیه‌نشین، وضعیت انشعابات غیرمجاز نسبت به سایر شهرها مناسب‌تر است و تاکنون تمامی موارد شناسایی و ساماندهی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به همکاری دستگاه‌هایی مانند استانداری تهران برای ساماندهی مناطق خارج از محدوده شهری گفت: حدود دو تا سه هزار انشعاب غیرمجاز در حاشیه شهر شناسایی شده که عمدتاً در حریم خطوط انتقال یا خارج از بافت شهری قرار دارند و فرآیند اصلاح آنها در حال انجام است.

پیشرفت چشمگیر در هوشمندسازی شبکه مصرف

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد بار شبکه تهران از طریق سامانه‌های هوشمند کنترل می‌شود، تصریح کرد: بیشتر صنایع، اداره‌ها، سازمان‌ها، مراکز تجاری و پاساژ‌های بزرگ تهران مجهز به کنترل‌های هوشمند شده‌اند.

ناظریان گفت: تا پیش از اوج بار مصرف سال آینده، تعداد کنترل‌های هوشمند به یک میلیون دستگاه خواهد رسید. همچنین نصب این تجهیزات برای مشترکان پرمصرف در اولویت قرار گرفته است تا امکان برنامه‌ریزی و مدیریت برخط مصرف برای آنها فراهم شود.