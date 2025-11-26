پخش زنده
امروز: -
رئیس حوزه قضایی بهاباد: پروندهای مالی مرتبط با استخراج و فروش مواد معدنی در شهرستان بهاباد با ارزش ۵۰ میلیارد ریال، پس از پیگیریهای مستمر با توافق طرفین و بر اساس اصل صلح و سازش به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، سعید رضائیان گفت : پروندهای مالی مرتبط با استخراج و فروش مواد معدنی در شهرستان بهاباد با ارزش ۵۰ میلیارد ریال، پس از پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی، با توافق طرفین و بر اساس اصل صلح و سازش به پایان رسید.
وی، با تقدیر از همکاری طرفین، این اقدام را گامی مثبت در کاهش مرافعات قضایی، کاهش بار دادگاهها و ترویج فرهنگ حل مسالمتآمیز اختلافات دانست و افزود که چنین رویکردی مورد تأکید مقام عالی قضایی کشور نیز است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان آماده است با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، از جمله شوراهای حل اختلاف، در راستای احقاق حقوق شهروندان و برقراری صلح و سازش، اقدامات لازم را انجام دهد.