رئیس حوزه قضایی بهاباد: پرونده‌ای مالی مرتبط با استخراج و فروش مواد معدنی در شهرستان بهاباد با ارزش ۵۰ میلیارد ریال، پس از پیگیری‌های مستمر با توافق طرفین و بر اساس اصل صلح و سازش به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، سعید رضائیان گفت :

وی، با تقدیر از همکاری طرفین، این اقدام را گامی مثبت در کاهش مرافعات قضایی، کاهش بار دادگاه‌ها و ترویج فرهنگ حل مسالمت‌آمیز اختلافات دانست و افزود که چنین رویکردی مورد تأکید مقام عالی قضایی کشور نیز است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی شهرستان آماده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، از جمله شوراهای حل اختلاف، در راستای احقاق حقوق شهروندان و برقراری صلح و سازش، اقدامات لازم را انجام دهد.