شایع‌ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی استان مرکزی، کمبود نقدینگی و تسهیلات است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در بازدید از چند واحد صنعتی و تولیدی اراک در مصاحبه‌ای با بیان اینکه عمده‌ مشکل صنایع استان کمبود نقدینگی و تسهیلات است، گفت: در جریان بازدید‌ها و نشست‌هایی که با مدیران صنایع و با حضورمدیران اجرایی استان برگزار شد، تلاش کردیم بخشی از مشکلات آنی و بخش دیگر در قالب مصوبه و پیگیری حل شود.

مهدی زندیه وکیلی با اشاره به اینکه در قالب سه شنبه‌های اقتصادی تاکنون از ده‌ها واحد صنعتی استان بازدید شده و مشکلات در سیر حل شدن قرار گرفته است، افزود: مهمترین مشکلات، مالی و تسهیلات بانکی است که امید است با حمایت مدیران بانک‌ها، این مسائل حل شود.