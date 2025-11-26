معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان‌غربی در همایش اقتدار بسیجیان شهرستان اشنویه گفت: در دوران دفاع مقدس که دشمنان جنگ را بر ما تحمیل کردند و مورد هجمه ناجوانمردانه دشمنان قرار گرفتیم بسیج مردمی از همین خطه در مقابل دشمنان ایستادگی کردند و باعث اقتدار ایران اسلامی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین خانی با اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام در ایام فاطمیه در سطح استان گفت، این آیین معنوی فضای استان را با عطر دل انگیز شهدا رنگین کرد و این فضای عطر آگین شهادت و ایثار است که امروز می‌توانیم با اقتدار و سربلندی پله‌های پیشرفت کشور را طی کرده و از میهن اسلامیمان دفاع کنیم.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت نقش بسیج در کشور اطهار داشت، فرمایشات ایشان فصل الخطاب همه مسئولان و مردم است و وحدت و انسجام اسلامی رمز موفقیت و ناکامی دشمنان است

معاون استاندار تصریح کرد در شرایطی که در تحریم دشمنان و استکبار جهانی قرار داریم بدخواهان نظام نتوانسته‌اند به اهداف شومشان برسند و در حوزه‌های مختلف با همدلی و اتحاد مردم دشمنان را ناکام گذاشته‌اند.

حسین خانی در ادامه سخنان خود به تشریح نقش بسیج در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت بسیج سرمایه اجتماعی برای کشور است و باید از این ظرفیت بسیار وسیع برای توسعه و پیشرفت منطقه بهره جست.

وی با اشاره به اینکه نهاد بسیج نماد مشارکت و همگرایی آحاد مردم برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است که بر پایه اندیشه امام خمینی (ره) شکل گرفت یادآور شد: این هفته فرصتی برای بازنگری در نقش این نهاد مردمی در حوزه‌های مختلف از جمله دفاعی جنگ نرم و عمرانی و خدماتی است.

حسین خانی افزود، بحمدلله مسئولان کشور و استاندار آذربایجان‌غربی با روحیه و تفکر بسیجی شبانه روز دنبال پیشرفت و سرمایه گذاری هستند و بی وقفه آهنگ توسعه استان در حوزه‌های مختلف در سراسر استان تسریع یافته که پیگیری بازگشایی مرز کیله شین اشنویه نیز در دستور کار قرار دارد

معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان‌غربی تعامل و همدلی مسئولان و مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی در سطح استان را در راستای نظارت و مدیریت رفع مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف را قابل تحسین عنوان کرد

وی در پایان سخنان خود از تلاش فرماندار شهرستان و نیرو‌های نظامی و انتظامی و امنیتی در تامین امنیت و نظم و آرامش عمومی قدردانی کرد.