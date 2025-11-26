به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اجتماع پرشور بسیجیان با حضور گردان‌های نمونه بسیج در رده‌های مختلف گردانهای عملیاتی ـ ضربتی، امنیتی، ادارات، کارخانه ها، پایگاه‌های مقاومت و قشرهای مختلف امروز در مناطق مختلف استان برگزار شد.

بسیجیان شهر‌های مختلف استان در این شکوه حضور، آمادگی خود را برای دفاع و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب و حریم ولایت به نمایش گذاشتند و بار دیگر نفرت و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

شرکت کنندگان در این همایش پرشور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به خاک کشورمان بر ضرورت پاسخ محکم، فلج کننده و دندان شکن نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی به هرگونه تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و محو غده سرطانی رژیم کودک کش صهیونیستی از جهان تاکید و آمادگی خود را برای اجرای فرامین فرمانده کل قوا امام خامنه‌ای اعلام کردند.

بسیجیان در این تجمع حماسی با شعار‌های «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل و مرگ بر ضد ولایت فقیه، تا خون در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی، این همه لشکر آمده به عشق رهبر آماده» حمایت خود را از جبهه مقاومت انقلاب اسلامی در جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار فریاد زدند و انزجار خود را از توطئه دشمنان اسلام در جنگ ترکیبی علیه ایران اعلام و با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند.