به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ناصر عتباتی با اعلام این خبر گفت: در سال ۱۴۰۱ فردی با هویت ب - ب مرتکب قتل عمد شده بود که حکم قصاص وی صادر شده بود.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین، تلاشها در راستای صلح و سازش و اخذ رضایت از اولیای دم آغاز و با ورود هسته‌های جهادی بخشایش و صلح یاران در نهایت اولیای دم به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) از حق خود گذشتند و بدین ترتیب هفدهمین سازش پرونده قتل استان به عشق دخت نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت رقم خورد.