چوگان باز بسپار شیمی سپیدان از اصفهان در جمع ملی پوشان جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی فدراسیون چوگان ایران، اسماعیل امامی چوگان باز تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان در جمع تیم ملی چوگان ایران در رقابتهای جام جهانی چمن ۲۰۲۶ حضور دارد.
تیم ملی چوگان ایران اردیبهشتماه سال جاری با شکست پاکستان رقیب قدرتمند خود و مدعی قهرمانی جام جهانی توانست به مسابقات جام جهانی مانژی صعود کند که به دلیل صادر نشدن روادید برای تمامی بازیکنان از حضور در رقابتها جا ماند.
پس از آن با حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و تلاشها و پیگیریهای مستمر کمیته بین الملل فدراسیون چوگان سهمیه حضور مستقیم تیم ملی چوگان ایران در رقابتهای جام جهانی چمن ۲۰۲۶ از فدراسیون جهانی چوگان کسب شد.