هشت فیلم شاخص سینمای ایران در بخش آثار مرمتشده چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمیآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلمهای «زیر درختان زیتون» به کارگردانی عباس کیارستمی، «دلشدگان» ساخته علی حاتمی، «کاغذ بیخط» به کارگردانی ناصر تقوایی، «درخت گلابی» ساخته داریوش مهرجویی، «اینجا چراغی روشن است» به کارگردانی رضا میرکریمی، «ایران سرای من است» اثر پرویز کیمیاوی، «نار و نی» به کارگردانی سعید ابراهیمیفر و «جادههای سرد» ساخته مسعود جعفری جوزانی آثار مرمتشدهای هستند که در این دوره از جشنواره روی پرده میروند.
این بخش با هدف حفظ و احیای میراث سینمای ایران و فراهم کردن امکان تماشای نسخههای مرمتشده فیلمهای شاخص سینما، در جشنواره گنجانده شده است.
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سیدروحالله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذر در شهر شیراز برگزار میشود.