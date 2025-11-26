آیین اقتدار بسیج همزمان با سراسر کشور درهفته بسیج و با حضور نیرو‌های بسیجی، خانواده شهدا، مسئولان و جمعی از جوانان و پیشکسوتان در مصلای امام خمینی رحمت‌الله علیه شهرستان خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛آیین اقتدار بسیج همزمان با سراسر کشور درهفته بسیج و با حضور نیرو‌های بسیجی، خانواده شهدا، مسئولان و جمعی از جوانان و پیشکسوتان در مصلای امام خمینی رحمت‌الله علیه شهرستان خوی برگزار شد.

این گردهمایی جلوه‌ای آشکار از همبستگی، آمادگی و روح خدمت‌رسانی مردمی بود که در قالب بسیج نقش‌آفرینی می‌کند.

در این آیین، سردار مصطفى علایی فرمانده سپاه خوی با تشریح اهمیت روحیه جهادی در پیشبرد امنیت و اقتدار کشور، بسیج را نهادی برخاسته از متن جامعه دانست که در همه میدان‌های سخت از دفاع و امنیت گرفته تا سازندگی و کمک‌رسانی، پشتوانه‌ای محکم برای مردم و نظام بوده است. او حضور پرشور مردم در این اجتماع را نشانه پیوند ماندگار میان ارزش‌های انقلاب و نسل‌های مختلف جامعه توصیف کرد.

همچنین حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی با تبیین جایگاه معنوی و اجتماعی بسیج، عظمت این نهاد مردمی را در صحنه‌های مختلف تاریخ انقلاب یادآور شد. او با اشاره به جنگ دوازده‌روزه غزه، ایستادگی مردم مظلوم فلسطین و نقش جبهه مقاومت را نمونه‌ای از تأثیر فرهنگ پایداری دانست که بسیج در داخل کشور نیز بر پایه آن شکل گرفته است. امام جمعه خوی، آمادگی نیرو‌های بسیجی را سرمایه‌ای ارزشمند برای پاسداری از امنیت، آرامش و هویت اسلامی و ایرانی در منطقه عنوان کرد.

در بخش پایانی آیین، بسیجیان با شعار‌های حماسی و ابراز وفاداری، بار دیگر پیمان خود را با آرمان‌های انقلاب و رهبری تجدید کردند. اجرای برنامه‌های فرهنگی و نمایش بخشی از توان رزمی و ادوات جنگی وجهادی، جلوه‌های دیگری از این گردهمایی بود.