به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری در مراسم یادواره شهدای روستای ارچی بخش لاله آباد شهرستان بابل گفت: مقاومت فاطمی؛ الهام‌بخش اقتدار ایران در جهان است.

آیت اله سیدصادق پیشنمازی با اشاره به فشار‌ها و تحریم‌های دشمنان افزود: با وجود همه تهدید‌ها و تحریم‌ها، ملت ایران از مقاومت فاطمی آموخته است که تهدید‌ها را به فرصت‌های بزرگ تبدیل کند و امروز تمدن آمریکا و غرب به سمت فروپاشی می‌رود.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تقویت نسل نوجوان و جوان بر پایه مقاومت فاطمی یک ضرورت تمدنی است و در دنیای مدرن، راه حل رشد و تعالی نوجوانان و جوانان، همان مقاومت فاطمی است.

وی با اشاره به اینکه سنگر‌های مقاومت فاطمی مسجد، عفاف و حجاب است گفت باید از تربیت فاطمی؛ خانواده‌ها الهام بگیرند.

آیت اله سیدصادق پیشنمازی افزود: اگر عدالت در جامعه اقامه و احساس شود، انسجام ملی شکل می‌گیرد و کشور از آفات، تهدید‌ها و دشمنان مصون خواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تشییع گسترده شهدای خوشنام در مازندران گفت: این نشانه عزت ملت و وفاداری مردم به مکتب فاطمه (س) است.

وی افزود : قدر این شهیدا را بدانیم و راه آنان را با خدمت صادقانه به مردم ادامه دهیم.