مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام گفت: در هشت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۶ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۵۴۵ نفر از مرز بین‌المللی مهران تردد کرده‌اند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «سید زاهدین چشمه‌خاور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام اظهار داشت: از مجموع تردد‌های ثبت‌شده، ۵ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۲۷۶ نفر ایرانی بوده‌اند که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۹۵۶ نفر وارد کشور شده و ۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۳۲۰ نفر نیز از این مرز خارج شده‌اند.

وی افزود: در این مدت یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۶۷ تبعه خارجی نیز از مرز مهران تردد کرده‌اند که از این تعداد ۶۲۹ هزار و ۱۹۷ نفر وارد کشور شده و ۵۷۰ هزار و ۲۷۰ نفر از ایران خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام تأکید کرد: حجم تردد بیش از ۶.۵ میلیون نفر در مدت هشت ماه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مرز مهران فراتر از ایام خاص و مناسبت‌هاست.