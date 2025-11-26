نماینده خوی و چایپاره با اشاره به موقعیت منحصربه‌فرد مرز رازی گفت: خوی به‌دلیل نزدیکی به ترکیه و اروپا، در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ترانزیتی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عادل نجف‌زاده اظهار کرد: تردد روزانه هزاران مسافر و صدها کامیون از مرز و پایانه رازی نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این مرز برای تجار، بازرگانان و مسافران است.

نماینده خوی و چایپاره با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی در این شهرستان، تصریح کرد: زیرساخت‌هایی همچون شهرک سرمایه‌گذاری خارجی، ساختمان جدید گمرک و مسیرهای جاده‌ای با قدرت در حال احداث و تکمیل است و با توجه به اتحاد و همدلی مسئولان و نگاه ویژه استاندار، هیچ پروژه عمرانی در خوی تعطیل نیست.

نجف‌زاده همچنین از استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای فعالیت در خوی خبر داد و گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه، این شهرستان به کانون توجه سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و حضور سرمایه‌گذار ترک در حوزه نساجی نمونه‌ای از این رویکرد است.

وی با تاکید بر تلاش دولت و مجلس برای حل مشکلات موجود، بیان کرد: در نگاه حاکمیت، حضور مردم در صحنه و مشارکت آن‌ها در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی، نقش بسیار مؤثری در رونق اقتصادی دارد.