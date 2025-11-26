انتقاد نماینده کوهدشت و رومشکان از عدم تخصیص آب رومشکان
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۰۰ میلیون مترمکعب تخصیص آب برای دشت رومشکان و طرحان از سد سیمره پیشبینی شده که باید اجرایی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای اداری شهرستان رومشکان با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به مصوبه حل مشکل آب رومشکان، اظهار داشت: این مصوبه در حضور وزیر مربوطه در مجلس مطرح و تصویب شد، اما تاکنون اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته و اطلاعاتی به ما ارائه نشده است.
علی امامیراد افزود: تخصیص ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب برای دشت رومشکان در مصوبه دولت پیشبینی شده است که باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع احداث بیمارستان در این شهرستان اشاره کرد و گفت: کارشناسان استانی این طرح را فاقد توجیه ارزیابی کرده و اجرای آن را غیرممکن دانستهاند در حالیکه به مردم محلی برای احداث یک بیمارستان ۶۴ تختخوابی قول مساعدت داده، حتی بخشی از تجهیزات خریداری شده است و در انبار استان نگهداری می شود بنابراین از استاندار درخواست می شود این موضوع را مستقیما با مردم حل و فصل کند.
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: امروز لرستان با وجود استاندار مقتدر، کارگشا و مجرب، به یک کارگاه فعال تبدیل شده است.
امامی راد ادامه داد: قطعاً استاندار لرستان در سفر رئیس جمهوری از نتایج تلاشهای انجام شده نیز رونمایی می کند و حاصل اقدامات و پیگیری ها در داخل استان و خارج از کشور برای جذب سرمایهگذاری بیش از پیش مشخص خواهد شد.
فرماندار رومشکان نیز در ادامه این نشست اجرای دقیق سند توسعه و تحول راهبردی استان را نقشه راه اصلی دستگاههای اجرایی دانست و گزارشی از وضعیت پروژههای اولویتدار و مطالبات عمومی مردم ارائه کرد.
حسین ابراهیمی سند توسعه و تحول راهبردی استان را چارچوبی برای ایجاد تحول، به کارگیری ظرفیتهای پنهان و استانداردسازی رویکردهای مدیریتی دانست و افزود: تمام برنامه و پروژههای شهرستان بر اساس این سند، تنظیم و در ماههای گذشته بسیاری از آنها وارد فاز عملیاتی شده یا در دست اقدام است.
وی وفاق و هم افزایی را نیاز امروز جامعه دانست و گفت: در این شهرستان با مشارکت مردم، بهرهگیری از توان نخبگان و تعامل سازنده با مدیران، جلوهای از این وفاق محقق شده است.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر انسانی، اقتصادی و طبیعی رومشکان، برنامهریزیهای شهرستان را مبتنی بر سند توسعه استان، هدفمند و آیندهنگر خواند و اضافه کرد: آبرسانی به روستای کهریز و گیجان، اجرای بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع آسفالت معابر در شهرهای سوری و بخش مرکزی، راهاندازی کشتارگاه، برطرف کردن مشکلات معارضین ناحیه صنعتی، گازرسانی به شهرک صنعتی و تامین سوخت جایگزین ۵۰ درصد واحدهای نانوایی از جمله این اقدامات است.
وی همچنین از احداث واحد پرورش گاو شیری ۲ هزار راسی به عنوان یکی از پروژههای پیشبینی شده در سند نام برد که اقدامات لازم برای آن انجام نشده است.
ابراهیمی، تامین آب روستاهای شهرستان را پروژهای در دست تکمیل عنوان کرد و با اشاره به بهره برداری مرکز جامع سلامت روستایی رومیانی گفت: آسفالت جاده عالیآباد به بخشی به طول ۱۷ کیلومتر به زودی آغاز میشود.
فرماندار رومشکان با بیان اینکه تکمیل زیرساخت مجتمع پرورش ماهی با ظرفیت تولید ۲ هزار تن گوشت و ۲۰ تن خاویار تنها ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، مشکل عمده آن را عدم فعالسازی کارگروه برای واگذاری به بخش خصوصی اعلام کرد.
ابراهیمی از ایجاد زیرساختهای منطقه گردشگری و کمربند سبز شهر چغابل شامل آسفالت راه دسترسی، روشنایی و ایجاد سرویس بهداشتی خبر داد و افزود: سه پروژه سایت تپه چغابل، آسفالت راه دسترسی و روشنایی آن متعلق به میراث فرهنگی است که علیرغم پیگیریها اتفاق خاصی برای آنها نیفتاده است.
وی بیان کرد: انتقال آب از سد سیمره به دشت رومشکان برای آبیاری ۳۲ هزار هکتار زمین، احداث بیمارستان امام علی، ایجاد شبکه یکپارچه فاضلاب، احداث مجتمع فرهنگی هنری، احداث ایستگاه پمپاژ در حاشیه رودخانه و مخزن سد سیمره از جمله این مطالبات شهرستان رومشکان است.