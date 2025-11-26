همزمان با آغاز جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز فیلم‌های کودک و نوجوان در این جشنواره به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با آغاز جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز فیلم های کودک و نوجوان شامل چهار فیلم ناطوردشت، زیبا صدایم کن، پسر دلفینی دو و بچه مردم در کنار بخش های مختلف این جشنواره به نمایش در می آید.

در بخش جهانی جشنواره هم فیلم های ایرانی حضور دارند و هم فیلم های خارجی و آثاری که به صورت محصول مشترک ساخته شده اند.

«جشنواره جهانی فیلم فجر » از امروز تا دوازدهم آذر در دو مجموعه فرهنگی و سینمایی شهر آفتاب و پردیس سینمایی امین تارخ در شیر به نمایش در میاد.