به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، میدان گازی مختار در ۳۰ کیلومتری شهر یاسوج قرار دارد.

این میدان گازی سال ۱۳۶۹ نتیجه یک اکتشاف نفتی در منطقه‌ای به نام مختار بود که از وجود ذخیره عظیم گازی به ظرفیت پیش بینی شده ۱۰۲ میلیارد متر مکعب گاز شیرین، پرده برداشت.

سفره‌ای بزرگ که در نوع خود سومین قطب ذخیره گاز شیرین در ایران محسوب می شود.

مزیت دیگر این میدان نوع و کیفیت گاز استحصالی که کاملا شیرین است و نیازی به تصفیه یا پالایش ندارد.

طرح بهره برداری از این میدان نفتی سال ۱۴۰۳ با سرمایه گذاری اولیه پیش بینی شده ۱۲ هزار میلیارد ریال آغاز شد.

بهره برداری و ذخیره سازی سالانه ۱۵ میلیون مترمکعب گاز شیرین از اهداف طرح است.

در قالب این طرح سالی ۱۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین به شبکه گاز کشور تزریق می شود.





این طرح همچنین ۵ میلیون متر مکعب گاز برای فصول پر مصرف و مواقع اضطراری ذخیره سازی خواهد کرد.

ایجاد دست کم هزارو ۵۰۰ شغل مستقیم از دیگر مزیت‌های پالایشگاه گاز مختار است.

تیر ماه امسال با نصب تجهیزات ویژه از جمله دکل حفاری، عملیات اجرایی طرح وارد مدار تازه‌ای شد، اما به علت ناهماهنگی بین پیمانکار شرکت ملی نفت هنوز حفاری شروع نشده است.

شب گذشته خبر اتنقال دکل حفاری شوک بزرگی به مدیریت استان وارد کرد.

با پیگیری مسئولان و ورود دادستان مرکز استان کار متوقف شد.

استاندار امروز در بازدید از این طرح گفت: پیگیری‌های لازم با وزیر نفت و دیگر مسئولان این وزارتخانه برای حل مشکلات پالایشگاه میدان نفتی محتار منجر به نجات این طرح بزرگ اقتصادی و شتاب در ساخت آن شده است.