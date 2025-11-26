به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در پنجمین روز از هفته بسیج، جمعی از مسئولان بخش پاتاوه از خانواده شهدای این بخش دیدار و سرکشی کردند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دنا در این دیدار بر ضرورت یادآوری رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های شهدا به نسل جوان تاکید کرد و گفت: تداوم فرهنگ ایثار و شهادت و ترسیم مسیر حرکت نسل‌ها در امتداد یکدیگر، مهارت و هنری است که خانواده‌ی شهدا، با تأسی از سیره‌ی فاطمی، با درایت و استقامت، میدان‌دار آن هستند.

سرهنگ عرفانی با بیان اینکه شهدا از جان عزیزشان برای اسلام، انقلاب و مردم گذشتند تاکید کرد: آرامش و امنیت امروز کشورمان مرهون آن رشادت رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس است.

حجت الاسلام سیادت امام جمعه پاتاوه هم در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: شهدا چراغ راه جامعه و سرمایه‌های معنوی انقلاب اسلامی‌اند و خانواده‌های معظم شهدا شایسته‌ی بالاترین احترام و تکریم هستند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دنا هم گفت: شهداء مخلص‌ترین افراد در نزد خداوند هستند که با انتخاب مسیر درست بهترین راه را برگزیده و راه سعادت را برای ما هموار کرده‌اند.

دانشور با بیان اینکه بخش پاتاوه ۳۷ شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است، افزود: شهداء به گردن ما حق بسیاری دارند و امروز رسالت ما مسئولان است که از خون شهدا و آرمان‌های پاکشان حفاظت کنیم.

در این دیدار از خانواده شهدای بخش پاتاوه تجلیل شد.