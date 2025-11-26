پخش زنده
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بسیج نسخهای برای همه زمانهاست و کهنه شدنی نیست گفت: بسیج به مقتضای شرایط و زمان، برای همه عرصهها برنامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در اجتماع بزرگ بسیجیان کرمانشاه در ورزشگاه شش هزار نفری امام (ره)، با بیان اینکه بسیج پرورش یافته مکتب امام (ره) است و با مکتب امام (ره) گره خورده است گفت: بسیج امروز مفتخر به سربازی در حریم ولایت است.
وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت با فرهنگ بسیج معنا پیدا میکند افزود: امروزه اقتدار ملی ما مدیون فرهنگ بسیج است.
حبیبی گفت: بسیج هم مرد میدان جنگ و هم حاضر در زمان صلح است و در هر دو عرصه به خوبی نقش آفرینی کرده است. در زمان جنگ تحمیلی این بسیجیان بودند که مقابل دشمنان ایستادند و پس از جنگ نیز در هر عرصهای که نیاز بوده بسیجیان ورود کرده و خوش درخشیدهاند.
وی با بیان اینکه بسیج محدود به یک قشر، جغرافیا و زمان نیست، گفت: بسیج را نباید تنها در قالب یک سازمان دید. بسیج یک تفکر، روحیه و یک مکتب است. هر کسی که دغدغه پیشرفت کشور را داشته باشد و برای استقلال و عزت و آبادانی کشور تلاش کند، بسیجی است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بسیجی هیچگاه خود را در برابر مشکلات تماشاچی نمیداند و برای حل مشکل وارد عرصه میشود، گفت: پرستاری که برای درمان بیماران تلاش میکند، جوانی که برای تکمیل مدرسهای نیمه کاره آستین بالا میزند، دانشجویی که برای پیشرفت کشور نقش آفرینی میکند، بازاری که در گرانیها رعایت انصاف را سرلوحه کار قرار میدهد و فعال رسانهای که در برابر شایعات حقیقت را برجسته میکند، همه بسیجی هستند.
وی افزود: بسیجی یک روز در سنگر دفاع از کشور بود و از آب و خاک کشورمان حراست میکرد و امروز در هر عرصهای که نیاز باشد، حاضر است و نقش آفرینی خواهد کرد.
حبیبی به مشکلات اقتصادی کشور هم اشاره کرد و گفت: اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به روحیه بسیجی نیاز دارد. با روحیه بسیجی خواهیم توانست بسیاری از مشکلات را رفع کنیم.