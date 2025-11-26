طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون بوکس، کورش ملایی بوکسور ارزنده آبادانی به عنوان سرپرست هیأت بوکس استان هرمزگان منصوب شد.

کورش ملایی به عنوان سرپرست هیأت بوکس استان هرمزگان منصوب شد. مولایی دارنده مدال نقره قهرمانی آسیا است و همچنین سابقه حضور به‌عنوان نماینده موشت زنی ایران در المپیک آتلانتا را در کارنامه ورزشی خود دارد.

کوروش ملایی اهل آبادان است و سابقه حضور در مسابقات مختلف ملی را دارد.