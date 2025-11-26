پخش زنده
۱۴۶ متقاضی زمین طرح جوانی جمعیت در اردستان از طریق قرعه کشی زمین خود را تحویل گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار اردستان گفت: در آیینی این تعداد خانواده ۳ و ۴ و ۹ فرزندی به قید قرعه دراین شهرستان زمین خود را تحویل گرفتند.
محسن حیدری تاکید کرد: زمینهای درنظر گرفته شده در طرح جوانی جمعیت در ادامه سایت مسکن مهر اردستان قرار دارد و متقاضیان میتوانند برای تنظیم قرارداد واگذاری به اداره راه و شهرسازی اردستان مراجعه کنند.
وی گفت: زمینهای واگذار شده رایگان است و فقط برای خانوادههای ۳ فرزندی هزینه آماده سازی زمین دریافت میشود و خانوادههای ۴فرزندی از هزینه آماده سازی زمین هم معاف هستند.