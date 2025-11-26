به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی وزنه برداری کشورمان با ۸ ورزشکار در ششمین دوره رقابت‌های بین المللی جام فجر شرکت می‌کند.

اسامی ملی پوشان ایران به شرح زیر است:

۶۵ کیلوگرم حافظ قشقایی

۷۹ کیلوگرم مصطفی جوادی

۸۸ کیلوگرم ایلیا صالحی پور

۹۴ کیلوگرم علی عالی پور

۹۴ کیلوگرم حمیدرضا زارعی

۱۱۰ کیلوگرم ابوالفضل زارع

۱۱۰+ کیلوگرم رضا حسن پور

۱۱۰+ کیلوگرم آریا پایدار

بهداد سلیمی به عنوان سرمربی و علی جباری و جواد نادری به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کنند.

ششمین دوره رقابت‌های وزنه برداری جام فجر ۷ و ۸ آذر به میزبانی تهران در سالن ایرانیان فدراسیون وزنه برداری برگزار می‌شود.