ملیپوشان وزنهبرداری کشورمان برای حضور در مسابقات جام فجر معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی وزنه برداری کشورمان با ۸ ورزشکار در ششمین دوره رقابتهای بین المللی جام فجر شرکت میکند.
اسامی ملی پوشان ایران به شرح زیر است:
۶۵ کیلوگرم حافظ قشقایی
۷۹ کیلوگرم مصطفی جوادی
۸۸ کیلوگرم ایلیا صالحی پور
۹۴ کیلوگرم علی عالی پور
۹۴ کیلوگرم حمیدرضا زارعی
۱۱۰ کیلوگرم ابوالفضل زارع
۱۱۰+ کیلوگرم رضا حسن پور
۱۱۰+ کیلوگرم آریا پایدار
بهداد سلیمی به عنوان سرمربی و علی جباری و جواد نادری به عنوان مربی تیم را همراهی میکنند.
ششمین دوره رقابتهای وزنه برداری جام فجر ۷ و ۸ آذر به میزبانی تهران در سالن ایرانیان فدراسیون وزنه برداری برگزار میشود.