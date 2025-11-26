پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛همزمان با هفته بسیج ۲۲ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی خانگی در روستاهای مختلف شهرستان سلماس به بهرهبرداری رسید.
این طرحها با هدف ایجاد درآمد پایدار برای خانوادهها و کمک به کاهش ناترازی انرژی اجرا شده است.
سرتیپ دوم پاسدار سید کاظم میرکاظمیزاده فرمانده سپاه سلماس با اعلام این خبر گفت: این طرح ها به همت قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در راستای توسعه طرحهای اقتصاد مقاومتی محلهمحور عملیاتی شدهاند.
او افزود: بهرهبرداری از این نیروگاههای خورشیدی علاوه بر حمایت از اقتصاد خانوار میتواند در بهبود وضعیت تأمین انرژی و کمک به دولت نقش مؤثری ایفا کند.