به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛همزمان با هفته بسیج ۲۲ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلو واتی خانگی در روستاهای مختلف شهرستان سلماس به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با هدف ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌ها و کمک به کاهش ناترازی انرژی اجرا شده است.

سرتیپ دوم پاسدار سید کاظم میرکاظمی‌زاده فرمانده سپاه سلماس با اعلام این خبر گفت: این طرح ها به همت قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در راستای توسعه طرح‌های اقتصاد مقاومتی محله‌محور عملیاتی شده‌اند.

او افزود: بهره‌برداری از این نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر حمایت از اقتصاد خانوار می‌تواند در بهبود وضعیت تأمین انرژی و کمک به دولت نقش مؤثری ایفا کند.