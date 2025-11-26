کتاب «تقویم تاریک» به قلم میثم امیری به روایت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر مجموعه‌ای از یادداشت‌های روزانه جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی است که شامل روایت‌هایی مستند از آن دوران را ارائه می‌دهد.

کتاب «تقویم تاریک» روایتی مستند، موجز و خواندنی از جنگ اخیر ایران است که در دوازده روزی که دو ارتش اتمی به کشوری بدون سلاح هسته‌ای حمله کردند و جهان در سکوت فرو رفته بود.

میثم امیری نویسنده این اثر با دقت و اتکا به گفت‌وگوهای مستقیم با افراد مطلع، روایتی قابل اعتماد و پیوسته از آن جنگ ارائه می‌دهد.

«مدرسه نوشتن» ناشر این کتاب است.

مهدی سربازی گزارش می‌دهد: