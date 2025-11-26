به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: تا پایان هفته آسمان شاهد استقرار جوی پایدار خواهیم بود و به علت سکون نسبی هوا افزایش آلاینده‌های جوی را خواهیم داشت.

سعید اسماعیلی در خصوص تغییرات دمایی افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۱۹ درجه و فردا ۲۰ درجه سانتیگراد است و حداقل دمای هوای امروز شهر قم ۲ درجه و فردا ۳ درجه سانتیگراد است.

وی گفت: سردترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته منطقه شکوهیه با منفی دو درجه سانتیگراد بوده است.