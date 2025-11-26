به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مجمع انتخابات فدراسیون سوارکاری که امروز در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد، محمود حیدری در دور دوم رای گیری با کسب ۲۶ رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون سوارکاری انتخاب شد.

محمد کاظمیان نیز ۲۳ رای کسب کرد.

فیض الله پیری و سید رضا میرابوطالبی دیگر نامزد‌های تصدی سمت ریاست فدراسیون سوارکاری بودند که موفق به کسب رای از اعضای مجمع نشدند.

در این انتخابات محمد اسد مسجدی و آرزو ملک نیز انصراف دادند.