پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صلح و سازش هفدهمین پرونده قتل استان در ارومیه به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، ناصر عتباتی گفت: سال ۱۴۰۱ فردی با هویت ب - ب مرتکب قتل عمد شد و حکم قصاص وی صادر شده بود.
وی افزود: تلاشها در راستای صلح و سازش و اخذ رضایت از اولیای دم آغاز و با ورود هستههای جهادی بخشایش و صلح یاران در نهایت اولیای دم به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) از حق خود گذشتند و بدین ترتیب هفدهمین سازش پرونده قتل استان به عشق دخت نبی مکرم اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت رقم خورد.