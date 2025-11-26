سیدعباس صالحی در پیام خود به مناسبت برگزاری چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر بر نقش این جشنواره در ایجاد زمینه تعامل فرهنگی با سایر کشور‌ها تاکید کرد.

جمهوری اسلامی ایران به نقش هنر در گسترش تفاهم و همزیستی میان ملت‌ها باور دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در آستانه برگزاری این رویداد به شرح زیر است:

«سینما زبانی جهانی است؛ هنری که مرز‌ها را پشت سر می‌گذارد و تجربه‌های انسانی را در قالب تصویری مشترک به گفت‌و‌گو می‌نشاند. جشنواره جهانی فیلم فجر نیز بر همین بنیان استوار است؛ رویدادی که می‌کوشد نگاه‌های گوناگون سینماگران جهان را در فضایی واحد گرد آورد و امکان شناختی عمیق‌تر از جهان امروز فراهم سازد.

سینمای ایران از آغاز بر اخلاق، کرامت انسانی و شاعرانگی تکیه داشته است؛ سنتی که در شکل‌گیری هویت این سینما نقشی تعیین‌کننده داشته و امروز نیز الهام‌بخش بسیاری از فیلمسازان جوان است. دوره کنونی جشنواره نیز این رویکرد را در مرکز توجه خود قرار داده و تلاش می‌کند عرصه‌ای برای دیده‌شدن آثاری باشد که صداقت و انسان‌دوستی را در کنار نوآوری هنری پاس می‌دارند.

در این مسیر، بی‌تردید دشواری‌هایی نیز وجود دارد. همه می‌دانیم که در سال‌های اخیر فشار‌های بین‌المللی بر رویداد‌های فرهنگی ایران سنگین بوده و تلاش‌هایی برای محدودکردن آنها صورت گرفته است. بااین‌حال، باور ما این است که فرهنگ را باید با گفت‌و‌گو تقویت کرد. ایستادگی در برابر این فشارها، بخشی از مسئولیت ما در حفظ تعامل فرهنگی میان ملت‌هاست و استمرار حضور هنرمندان بین‌المللی در جشنواره، گواه ارزشمند همین مسیر است.

جمهوری اسلامی ایران به نقش هنر در گسترش تفاهم و همزیستی میان ملت‌ها باور دارد و جشنواره جهانی فیلم فجر را فرصتی می‌داند برای تبادل تجربه‌ها، کشف نگاه‌های تازه و شکل‌گیری همکاری‌های پایدار میان سینماگران جهان.

امید است این دوره از جشنواره، مجالی باشد برای دیدن روایت‌های نو، شنیدن صدا‌های کمتر شنیده‌شده و آغاز گفت‌وگویی سازنده میان فرهنگ‌ها. از فیلمسازان، اصحاب رسانه، منتقدان و مهمانان بین‌المللی که در این رویداد حضور دارند، صمیمانه قدردانی می‌کند.»

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به دبیری سیدروح‌الله حسینی از پنجم تا دوازدهم آذر در شهر شیراز برگزار می‌شود