با حضور بسیجیان همایش شکوه اقتدار در لنده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مردم ولایت مدار ، اقشار مختلف بسیجیان ، مسئولان ادارات و نهادها همایش اقتدار بسیجیان شهرستان لنده در مصلای بزرگ این شهرستان برگزار شد.
امام جمعه دهدشت در این همایش با اشاره به اینکه بسیج یک نهاد نهادی مردمی است گفت: هدف اصلی آن سازماندهی و مشارکت داوطلبانه مردم در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی است.
حجت الاسلام علی وحدانی فر افزود: بسیج با اتکا به نیروی انسانی متعهد و داوطلب، به عنوان بازوی مردمی مسیر پیشرفت کشور را هموار کرد و بسیج امروز نه تنها در عرصه دفاعی بلکه در زمینههای علمی، فناوری، محرومیتزدایی، کمکهای مردمی و حتی مدیریت بحرانهای طبیعی تا سرحد جان در حال فعالیت است.
وحدانی فر اضافه کرد: در دوران جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس، بسیج به عنوان نیروی مردمی و ستون اصلی مقاومت بود که با حضور داوطلبانه جوانان و مردم قدرت دفاعی کشور را چند برابر کرد که امروز نیز در حوزه امنیت داخلی و دفاعی، بسیج همچنان بازوی پشتیبان نیروهای مسلح است
وی با بیان اینکه بسیج در میدان دفاع در میدان خدمت، با روحیه ایثار و شهادت از دل مردم برخاسته و مأموریتش خدمت به جامعه است، گفت: بسیج در عرصه رقابتهای سیاسی فراجناحی عمل میکند وهیچ گروه یا حزب سیاسی نمیتواند آن را به خود محدود کند.