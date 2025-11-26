به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی نیروی هوایی ارتش بدین شرح است:

پیش از ظهر امروز، چهارشنبه ۵ آذرماه، یک فروند جنگنده میگ ۲۹ متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام مأموریت‌های روزانه، از آسمان تهران عبور کرد.

این پرواز در کنار پرواز دیگر جنگنده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار در آسمان ایران امری معمولی و مسبوق به سابقه بوده که در آینده نیز انجام خواهد پذیرفت.