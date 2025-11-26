پخش زنده
روابط عمومی نیروی هوایی ارتش در اطلاعیهای درباره عبور یک فروند جنگنده از آسمان تهران توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل اطلاعیه روابط عمومی نیروی هوایی ارتش بدین شرح است:
پیش از ظهر امروز، چهارشنبه ۵ آذرماه، یک فروند جنگنده میگ ۲۹ متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در راستای انجام مأموریتهای روزانه، از آسمان تهران عبور کرد.
این پرواز در کنار پرواز دیگر جنگندههای ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار در آسمان ایران امری معمولی و مسبوق به سابقه بوده که در آینده نیز انجام خواهد پذیرفت.