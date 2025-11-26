رئیس مجموعه تئاترشهر از برنامه‌های پیش رو برای بازگشت آثار فاخر به سالن‌های این مجموعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کوروش سلیمانی رئیس مجموعه تئاترشهر در نشست با اهالی رسانه با بیان اینکه تئاتر شهر سابقه فرهنگی بسیار زیادی دارد، گفت: اینجا باید مرکز تئاتر فرهنگی و حرفه‌ای باشد. اگر از این صفت دور شده ما تلاش می‌کنیم که به جایگاه اصلی‌اش برگردد و این برای ما هدف اصلی است.

وی با اشاره به شصتمین روز کاری خود در تئاترشهر افزود: مجموعه تئاترشهر نیازمند میزانسن تازه‌ای بود که این امر را در اولویت قرار دادیم و تقریبا تمام مردم تهران در این میزانسن جای دارند.

این کارگردان تئاترشهر را خانه‌ی مردم برشمرد و گفت: نورِ بیرونی ساختمان را دو برابر کردیم. در این میان مهمترین کار انجام شده همان تسریع روند ساخت حریم مجموعه تئاتر شهر است.

وی ادامه داد: قصد داریم سیستم آتش‌نشانیِ تئاترشهر را با همکاریِ سازمان آتش‌نشانی به روز کنیم.

سلیمانی درباره جایگاه تئاتری مجموعه تئاترشهر گفت: برای نمایش ها فراخوان نمی دهیم و سعی می‌کنیم انتخاب آثار برای نمایش روی صحنه های تئاترشهر به صورت عادلانه صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: سالن‌های پایینِ تئاترشهر در سال آینده تک اجرایی خواهند بود. وقتی سالنی به طور همزمان میزبان دو اجرا باشد، طراحی صحنه از بین می‌رود. اینجا جای تئاتر حرفه‌ای است و همه چیز باید به بهترین شکل پیش برود. اجراهای ما در تمامی سالن های تئاترشهر ۳۰ روزه خواهد بود زیرا اجراهای کمتر از ۳۰ روز ضرر مالی دارند؛ همچنین اجرا در سالن اصلی ۴۵ شب خواهد بود.

البته این قانون از ابتدای سال جدید اجرا می شود زیرا جدول اجراهای تئاترشهر تا قبل از پایان سال جاری براساس برنامه‌ مدیران پیشینِ تئاترشهر تنظیم شده است.

رئیس مجموعه تئاترشهر توجه به نسل‌ها، اشکال و متون مختلف تئاتری را از اهداف اصلی خود دانست و بیان کرد: برای هر سالن مشخصات ویژه‌ای را برای کارگردان متقاضی اش، در نظر گرفته‌ایم. شورای سه‌نفره‌ای داریم تا متن‌ها را بخوانند زیرا مهمترین مسئله‌ی ما متن است.

وی ادامه داد: از این پس سالن اصلی تئاترشهر، فقط برای اجراهای فاخر و تاثیرگذار خواهد بود؛ پیش از این بزرگانی در سالن اصلی کار داشته اند و لازم است شان و جایگاه این سالن حفظ شود، برخی از سالن ها فقط درآمد برایشان مهم است و به کیفیت اجرا اهمیت نمی دهند اما تئاترشهر از این روش پیروی نمی کند .

این بازیگر و نمایشنامه نویس، پروژه های پژوهشی را از دیگر کارهای تئاترشهر برشمرد و مطرح کرد: از این پس هر جمعه در تئاترشهر یک بزرگداشت برای تئاتری ها و همچنین برنامه های پژوهشی برگزار خواهد شد.